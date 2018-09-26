Tedavi için geldiği hastanede yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ'nün ‘Emniyet Mahrem Yapılanması'nda sorumlu olan ve 2 yıldır aranırken tedavi için gittiği hastanede yakalanan İ.K. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Karabük'te FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olma suçundan 2016 yılından beri aranan İ.K.'nın rahatsızlanarak kentteki hastaneye geldiği bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon yapan TEM Şube ekipleri şahsı hastanede gözaltına aldı. ByLock kullanıcısı ve örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen İ.K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi cezaevine gönderildi.