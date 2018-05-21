TED’den 15 bin kişilik gençlik yürüyüşü

Törenin en ilgi çeken bölümü bin 500 öğrencinin sahnelediği vals ve dans gösterileri oldu.

TED ve TED Ankara Koleji ev sahipliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 3 günlük bir Gençlik Festivali düzenlendi. Kuruluşlarının 90’ınıncı yılını Türk Eğitim Derneği, 38 TED Okulundan öğrenciler, öğretmenler, TED Üniversitesi, mezunları, gönüllüleri, spor kulüpleri, senfoni orkestrası ve genel merkez çalışanları ile yaklaşık 15 bin kişilik büyük bir organizasyona imza attı.

Türkiye’deki tüm illeri temsilen 81 Türk bayrağı ve TED’i temsil eden 78 flama ile 15 bin kişilik geçit töreninde, en etkiliyeci anlarından biri de bin 500 öğrencinin aynı anda sergilediği vals ve zeybekten oluşan dans gösterisi oldu.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz”

Törende konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bir Mayıs sabahı çıkılan yolda, özgürlük için bir vapur sesi öncülük etmiş insanlara. Vapur ne denli yaşlı ise içindeki komutan o denli gençmiş. Vapur ne denli yorgun ise içindeki komutan o denli dinçmiş. Bugün, bandırma Vapuru’ndan gelen bağımsızlık çığlığının bir benzerini TED olarak Ankara’da atıyoruz” dedi.

19 Mayıs’ın ‘Ya İstiklâl Ya Ölüm’ cümlesinin kurulduğu gün olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, “Bugüne yaşlı bir vapurun çığlığı, genç bir adamın liderliği ile geldik. 19 Mayıs tatil değildir, 19 Mayıs yani bugün “Ya İstiklâl Ya Ölüm” cümlesinin kurulduğu gündür. 19 Mayıs yani bugün karanlıktan aydınlığa çıkışın, özgürlüklerin milletçe söke söke alınacağının kanıtlandığı gündür. 19 Mayıs yani bugün ezberleri bozmak için bir adamın inadının, o adama güvenen insanların inancının tüm dünyaya gösterildiği gündür. Bizim görevimiz, varlık nedenimiz bu ülkenin gençlerinin iyi eğitim alabilmesidir. Bizim görevimiz, varlık nedenimiz, bu ülkenin önündeki engelleri kaldırmak için gayret göstermektir. Bizim görevimiz varlık nedenimiz, sivil bir insiyatif olarak Türkiye geneline yayılmak, tüm çocuklara eşit eğitim imkânı sunmaktır. O yüzdendir ki, bugün gördüğünüz üzere 78 flamasıyla Türk Eğitim Derneği, bölge bölge kent kent yayılmaya devam etmektedir. Unutulmasın, Biz hiçbir zaman kolay yolu tercih etmedik. TED’i, kapılı bir yapı içinde tutmayı doğru bulmadık. Böyle bir tavır, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında olağanüstü bir emek ve vizyon ile hayata geçen bu köklü kuruma ihanet olurdu. Bunu en başında anladık. O nedenle hız kesmeden yol almayı sürdürüyoruz. O nedenle önümüze taş koymaya kalkanlara inat var gücümüzle çalışıyoruz. O nedenle merkezimize eğitimi alıp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Gençlik festivali ve düzenlenen tören, spor müsabakalarında dereceğe girenlere ödüllerin verilmesi ile son buldu.