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23 Temmuz 2018 19:00

Tek katlı evin çatısında yangın çıktı

Karabük’te kimsenin yaşamadığı bir evin çatı katında bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı.

Tek katlı evin çatısında yangın çıktı

23 Temmuz 2018 19:00


Olay, Soğuksu Mahallesi Umut Sokak mevkiinde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı tek katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlardan öğrenilen bilgiye göre yanan evin daha önce hayatını kaybeden Melek adında bir yaşlı kadına ait olduğu belirtti. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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