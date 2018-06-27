Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dördüncü tamamladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off 3.lük maçı rövanş mücadelesinde Merkez Spor Salonu’nda İstanbul Yıldız Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Karabükspor, karşılaşmanın ilk periyodunu 06-27, ikinci periyodunu 23-43, üçüncü periyodunu da 41-63 önde kapatan konuk ekip karşılaşmadan da 55-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kardemir Karabükspor Bedensel Engelli Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ni dördüncü olarak tamamladı. Ligi üçüncülükle tamamlayan İstanbul Yıldız Engelliler Spor Kulübü’nün kupa ve madalyalarını karşılaşmayı da takip eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Canyurt ile Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Öztürk, İbrahim Başkaya ve Murat Taşdelen tarafından takdim edildi.