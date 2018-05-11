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11 Mayıs 2018 13:04

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından Vali Çeber’e ziyaret

Vali Kemal Çeber, İspanya’nın Bilbao kentinde yapılan Euroleauge maçları sonucunda Avrupa 5.

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından Vali Çeber’e ziyaret

11 Mayıs 2018 13:04

si olan Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını makamında kabul etti.


Salon Sporları Koordinatörü Okay Atay ve sporcular ile birlikte Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgiler veren Milli Takım Başantrenörü ve Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Takımı Antrenörü Can Aksu, verdiği desteklerden dolayı Vali Kemal Çeber’e teşekkür etti.


Başarılarından dolayı başta Antrenör Can Aksu olmak üzere bu başarıda katkısı olan herkesi tebrik eden Vali Çeber, Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına Bedensel Engelli Basketbol Süper Lig’de başarılar diledi.




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