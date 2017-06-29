Tekerlekli Sandalye Milli Takımı’nda hedef şampiyonluk

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya’yı 68-64 yenerek finale yükseldi. Başantrenör Can Aksu, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Can Aksu, ilk kez Avrupa şampiyonu kupası kazanmanın onuru yaşamak istediklerini söyleyerek, gelecek yılda Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını kaydetti.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda grubunu lider olarak tamamladıktan sonra rakiplerini tek tek geçerek adını finale yazdıran Milliler yarın TSİ 20.30’da karşılaşacakları İngiltere maçında şampiyonluğa ulaşarak bir ilki başarmak istiyor.

Milli takım başantrenörü ve aynı zaman Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Basketbol Antrenörü olan Can Aksu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın akşam İngiltere ile oynayacakları şampiyonluk maçında tüm Türkiye’nin gönülden desteklerini beklediklerini söyledi.

Aksu, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda grupta 5 maç yaptıklarını kaydederek, “Gruptaki ilk maçımızda İsrail’i 90-37, ikinci maçta Litvanya’yı 77-53, üçüncü maçta Almanya’yı 97-45, dördüncü maçta da İsveç’i 71-58 mağlup ederek B grubundan lider çıktık. Çeyrek finalde A grubunu dördüncü olarak bitiren İtalya ile karşılaştık ve o maçta zorlandık ama almasını bildik. Grubumuz 42 sayı farkla yendiğimiz Almanya ile yarı finalde tekrar karşılaştık. Almanya turnuvanın favorisi İspanya’yı çeyrek finalde elemişti ve maçın zorluğunu iyi biliyorduk. Kıran kırana geçen ve 4 periyotta da kopmadan devam eden maçta geriye düşüp öne geçmeyi başardık. Son 19 saniye kala 1 sayı ile önde iken çok iyi savunma yaparak 68-64 kazanarak finale adımızı yazdırdık” dedi.

Oyuncuların yüreklerini ortaya koyarak büyük bir mücadele ettiğini de kaydeden Can Aksu, “Milli takım olarak 3 tane Avrupa ikinciliğimiz ve bir tane de dünya üçüncülüğümüz var. Cuma günü İngiltere ile finalde karşı karşıya geleceğiz. Geçtiğimiz sene Rio’da üçüncülük maçında karşılaştığımız İngiltere ile bu kez finalde karşılaşacağız. Tüm oyuncularımız ve teknik heyet olarak yarın akşam 30 oynayacağımız İngiltere’yi mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırmak ve İstiklal Marşı’nı okutarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. İnşallah yarın akşam bir ilki başararak Avrupa Şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz. Diğer yandan gelecek yıl Almanya’da yapılacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’na da katılmaya hak kazandık. Avrupa şampiyonluğunu elde edersek, gelecek yılda Dünya şampiyonluğunun gülü bir adayı olarak o kupayı da almayı hedefliyoruz. Yarın akşam oynayacağımız maçta tüm Türkiye’nin gönülden desteklerini ve dualarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.