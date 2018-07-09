Teknik Eğitim Fakültesi’nin ilk mezunları KBÜ’de bir araya geldi

Teknik Eğitim Fakültesi’nin 1997-1998 yılı ilk mezunları olan yaklaşık 50 mezun ve ailesi, ilk olarak Yüzüncü Yıl’da sabah kahvaltısında öğretim elemanlarıyla bir araya gelirken, ardından ise Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yemekhanesinde düzenlenen akşam yemeği programına aktıldılar. Buradaki programa Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, Teknik Eğitim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Hasan Vurdu, Teknoloji Fakültesi öğretim elemanları da eşlik etti.

Mezunlarla tek tek tanışan Rektör Polat, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Polat, bu gibi etkinliklerin oluşturduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, “Üniversitemizin mezunlar birliği aracılığıyla her Temmuz ayının ilk pazar günü burada mezun öğrencilerimizle bir araya gelerek pilav günü yapmak istiyoruz. Böyle bir organizasyonla birlikte Karabük’e dair bir aidiyet oluşsun ve hiç kaybolmasın. 53 bin civarında öğrencimiz var ve bunun içerisinde 4 bine yakın uluslararası öğrencimiz var. Türkiye’de uluslararası öğrenci en fazla olan beşinci üniversiteyiz. Üniversitemiz adına güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizi iyi yerlere taşımak istiyoruz. Ekibimiz çok iyi.” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına günün anısı olarak hediye takdim edilirken, Rektör Polat ve Prof. Dr. Hasan Vurdu tarafından üniversiteye yaptığı desteklerden dolayı Hamit Çepni’ye plaket takdim edildi. Plaketi Hamit Çepni adına Orhan Çepni aldı.