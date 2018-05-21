Temiz çevre için izmaritler toplandı

Tarihi Çarşı, Kazdağlı Meydanı, Tabakhane ve 100 dükkanlar bölgesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaya Safranbolu Belediyesi de destek oldu.

Projeyi gerçekleştiren öğrenciler adına konuşan Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Büşra Kabadayı, Bazı insanların çevreye duyarsız olduklarını ve izmarit, poşet, pet şişe gibi daha pek çok objeyi çöp kovaları yerine yerlere attıklarını ve bu durumdan kendilerinin rahatsız olduklarını söyledi.

Arkadaşları ile birlikte ‘İzmaritini Yere, Sağlığını Tehlikeye Atma’ adı altında bir çevre projesi geliştirdiklerini ifade eden Kabadayı: “Burada amacımız bir farkındalık sağlamak ve duyarlılığı arttırmak. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayı gören pek çok insan bunu neden yaptığımızı soruyor ve sonrasında destek veriyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Ben bizlere destek veren başta Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer olmak üzere, bölüm hocamız Zuhal Bekte, Safranbolu Belediyesi Personeline ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tür projelerimiz devam edecek” dedi.

Çevreci projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Çocuk Gelişimi Öğrencileri güzel bir proje gerçekleştirmişler. Kentin pek çok yerinde ellerinde çöp poşetleri ile yerlere atılan izmaritleri ve yerlere atılan çeşitli objeleri temizlediler. Belediye olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de kendilerine destek verdiler. Ben bir kez daha bölüm hocamızı ve öğrencilerimizi çevre dostu projelerinden dolayı kutluyor, bu tür projelere destek veremeye devam edeceğimiz hatırlatmak istiyorum” dedi.

Safranbolu’nun Dünya Mirası olduğunu ifade eden Ürkmezer, vatandaşlardan insan sağlığını göz önüne alarak dikkatli olmaya davet ettiğini belirtti. Öğrenciler Misak-ı Milli Meydanında da devam ettikleri çalışma sonrası vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirdi.