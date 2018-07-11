Temizlik çalışmaları devam ediyor

Kentin tüm mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplama işleminin ardından çöp konteynerlerini ve çevrelerini yıkarken, mahallelerde de yol yıkama çalışmaları sürüyor.

Belediye olarak, önceliklerinin kirliliği ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, amaçlarının kent halkının ve ilçeyi ziyaret eden yerli - yabancı misafirlerin daha temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda kentin merkezi ve ana arterlerinde mıntıka temizliği ve yıkama yaptıklarını ve bu çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Safranbolu’nun her daim adına yakışır bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, “İlçemiz yalnızca korumacılık, restorasyon ya da sosyal faaliyetleri ile değil, temiz çevre anlayışı ile de göz doldurmakta. Bu nedenle bizler bu konuya çok daha fazla önem veriyoruz. Bununla birlikte Camilerimizde ve cami çevrelerinde ekiplerimiz düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdürmekte” dedi.