Tesla ve Edison arasındaki savaşı anlatan ‘Giyotin' KBÜ'de sahnelendi

Karabük Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda 8 kişilik ekip tarafından Tesla ve Edison arasındaki savaşı konu alan ‘Giyotin' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Bekir Barut'un kaleme aldığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Batı Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi Enes Hasan Canik'in de yönetmen koltuğuna oturduğu, son yüzyılın en büyük rekabeti olan Nikola Tesla ile Thomas Alva Edison arasındaki elektrik akımının icadını konu alan oyun iki perde de oynandı. Salonun tamamını dolduran öğrenciler kimi zaman kahkaha atarken kimi zaman elektrik ve radyonun icadıyla ilgili geçmişe doğru yolculuğa çıktı.

‘Eğer nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatırdı.' sözüne ışık tutan oyun, ayrıca Tesla'nın hayal kırıklıkları, en yakın arkadaşı Thomas Alva Edison tarafından aşağılanması, sevdiği kadının çalınmasını anlatıyor. Oyunun sonunda ‘Evet bazen kötüler kazanır. Hatta genelde kötüler kazanır. Ancak burası iyilerin dünyası ve kurtaracak olan da iyilik aslında dünyayı.' şeklinde verilen mesaj izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

‘Giyotin' adlı tiyatro oyunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Mayıs tarihinde düzenlemiş olduğu kısa oyun yarışmasında Türkiye üçüncüsü, aynı zamanda en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödülünü almıştı.