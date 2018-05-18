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18 Mayıs 2018 17:38

TOBB Turizm Kuruluna Ali Sami Acar seçildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, TOBB Turizm Kurulu’na seçildi.

TOBB Turizm Kuruluna Ali Sami Acar seçildi

18 Mayıs 2018 17:38


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz hafta sonu TOBB ETÜ Üniversitesinde yapılan 74’üncü genel kurulunda beşinci kez Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığa seçildiği seçimde TOBB’un komisyon ve kurulları da belirlendi.


Seçim ile ilgili görüşlerini belirten Acar, “ Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun teveccühleri ile TOBB Turizm kuruluna seçildim. Safranbolu ülkemizin turizm konusunda ileri gelen kentlerinden bir tanesidir. Her geçen yılda şehrimize gelen turist sayısında artış bulunmaktadır. Safranbolu’nun katma değerine fayda sağlamak için çalışmalarımızın devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Safranbolu’da faaliyet gösteren turizmcileri çok önemsiyoruz. Turizmcilerimizin tüm talep ve görüşleri TOBB nezdinde takip edeceğim. Bu vesile ile hemşerilerimizinde Ramazan-ı şerifini tebrik ederim” dedi.




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