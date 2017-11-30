haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek olan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Tony Popovic, "Yeterli özgüvenimiz var. Sahaya çıkıp bu şanssızlığı artık tersine döndürüp, bir şekilde 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi.

Sahasında 1972-1973 sezonundan bu yana Türkiye kupası ve 1 Lig’de 6 kez konuk ettiği Göztepe’yi mağlup etmeyi başaran Karabükspor, hafta sonu hayati önem taşıyan maçta yeniden rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra ligde galibiyetle tanışmanın hesaplarını yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-mavili ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Tony Popivic yönetiminde yapılan çalışmalarda takım iki grup halinde çalıştı. Kupa maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular ise pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, Göztepe’ye karşı sahalarındaki yenilmezlik serisini devam ettirip sürprize izin vermeyeceklerini söyledi.

“Yeterli özgüvenimiz var”

Çok iyi organize olan, kontra atağa çıkan ve çok iyi oyunculardan oluşan bir ekibe karşı oynayacaklarını kaydeden Popovic, “Göztepe çok iyi sonuçlar aldı bu sezon. İyi bir süreç geçiriyorlar. Biz sonuçlar alamasak da evimizde ve dışarıda çok iyi futbol oynuyoruz. Son haftalarda şansızlıklar yüzünden bir şekilde 3 puan alamadık. Yeterli özgüvenimiz var. Sahaya çıkıp bu şanssızlığı artık tersine döndürüp, bir şekilde 3 puanı alacağımıza inanıyorum” dedi.

“Gol sorununa çözüm bulacağız”

Göztepe maçından rotasyona gidip gitmeyeceği yönünde bir soruya ise Popovic, “Üçüncü bölgeye kadar topu getirip bir türlü gol pozisyonlarını nihayetlendiremiyoruz. Son 5 maçta oyuncularım forma şansı buldu. Dünkü kupa maçında da sakatlıktan dönen oyuncular ve forma şansı bulamayanlar iyi performans gösterdi. Geldiğimiz süreden beri oyuncularımız çok daha iyi performans ve güçlenme gösterdi. Bunun sonucunda cumartesi günü maçta bunları göreceğiz. Gol sorununa çözüm bulacağız” cevabını verdi.

“Kendilerini galibiyet için adamış futbolcu topluluğu ve ruh görecekler”

Hafta sonu kendileri için hayati bir öneme sahip olan Göztepe maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Popovic, “Küçük bir stadımız olmasına rağmen burada bulunduğum süre boyunca taraftarımızın maça geldiğinde gösterdiği coşkuyu gördüm. Taraftarlarımızın bu önemli maçta gelip bize destek olmalarını istiyorum. Buradan onlara şu sözü veriyorum; sahada 90 dakika kendilerini galibiyet için adamış futbolcu topluluğu ve ruh görecekler. Onlardan stadı doldurmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

“Buraya geldiğim için asla pişman değilim”

Kulüpte finansal sıkıntının olduğunu ancak bu durumun futbolcuları sahada etkilemediğini belirten Tony Popovic, şunları söyledi:

“Futbolcularımız sahaya ve idmanlara çok iyi bir şekilde çıkıp iyi oynuyorlar. Biz saha içindeki şeyleri kontrol edebiliriz. Diğer meseleler saha dışında kalır. Futbolcularım da çok iyi bir izlenim veriyor bu konuda. Türkiye’ye gelmekle ilgili bir pişmanlığım yok. Buraya geldiğim için asla pişman değilim. Dünyanın her yerinde, her kulübünde bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Bu büyük bir zorluk bizim için. Biz bu zorluğu aşacağız. Bu zorluğu aştıktan sonra iyi bir konuma geldiğimizde, geriye baktığımızda bunu ufak bir anı olarak hatırlayacağız.”

Karabükspor daha önce Göztepe ile 6 kez karşı karşıya gelmişti. İki ekip arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

1972-1973 sezonu Türkiye Kupası / Karabükspor – Göztepe: 2-0

1975-1976 sezonu Türkiye Kupası / Karabükspor – Göztepe: 2-0

1980-1981 sezonu Türkiye Kupası / Karabükspor – Göztepe: 3-1

1992-1993 sezonu 1. Lig / Karabükspor – Göztepe: 4-1

1995-1996 sezonu 1. Lig / Karabükspor – Göztepe: 3-0

2015-2016 sezonu 1. Lig / Karabükspor – Göztepe: 3-2