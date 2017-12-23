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23 Aralık 2017 22:13

Trabzonspor, Safranbolu’da

Süper Lig’in 17.

Trabzonspor, Safranbolu’da

23 Aralık 2017 22:13

haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Safranbolu’ya geldi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY’ye ait özel uçakla Kastamonu’ya oradan da kara yolu ile Karabük’e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi kar engeline takıldı. Özel uçak ile Ankara’ya geçen buradan kara yolu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen bordo-mavili ekip burada Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yöneticileri ile Karabük Üniversitesi’nde bulunan UniTS taraftarları tarafından otel önünde meşalelerle karşılandı. Bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Otele giriş yapan futbolculardan ilk olarak Yusuf Yazısı taraftarın yoğun tezahüratı sonrası dışarı çıkarak taraftara teşekkür ederken, daha sonra gelen Olcay Şahan ise taraftara üçlü çektirdi.




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