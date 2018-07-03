Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 15:37

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

03 Temmuz 2018 15:37


Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan Yılmaz, 78 AN 687 plakalı traktörle Safranbolu Aşağı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran tarlasında temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Kontrolden çıkan traktör tarlanın çitlerini aşarak yola devrildi. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı adam traktörün altından çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç