TSKGV’dan İl Protokolüne iftar yemeği

Milli harp sanayisinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması suretiyle, TSK’nın savaş gücüne katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak amacıyla kurulan ve Karabük Şubesinin Onursal Başkanlığını Vali Kemal Çeber’in yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Karabük Şubesi tarafından Karabük polis evinde iftar yemeği verildi.

İftar programına, TSKGV Karabük Şubesi Onursal Başkanı Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, iş adamları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın amacı ve yürütülen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler veren TSKGV Karabük Şube Başkanı Pehlivan Baylan’ın konuşmasının ardından TSKGV tanıtım filmi gösterildi.

Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılarak yemek yenildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı yemek duası ile program sona erdi.