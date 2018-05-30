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30 Mayıs 2018 14:20

TSO, 1. Müşterek Meslek Komiteleri toplantısını yaptı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2018 yılı 1.

TSO, 1. Müşterek Meslek Komiteleri toplantısını yaptı

30 Mayıs 2018 14:20

Müşterek Meslek Komiteleri ve İdare Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüsnü Salih YılmazZ amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde yapılan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini arttırmayı sağlamak olduğunu belirterek, “Bizler birlik ve beraberlik içinde Yönetim Kurulumuzla, gerek meclis üyelerimizle, gerekse de siz meslek komitesi üyelerimizle Meslek komitelerimizin yapacağı toplantılarda; meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek, sıkıntılarını dile getirip bu konuda gerekli mercilere iletmek amacıyla çalışma başlatmak, ortak kararların alınmasını sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.


Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının 4 Yıllık faaliyet döneminde yapacağı çalışmalar konusunda, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Teknokent, Yenice Orman ve Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, Oda Hizmet Binası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen ‘Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Geleceği Planlıyor’ projesi hakkında meslek komitesi üyelerini bilgilendirdi.


TOBB Akademik Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin ise Karabük’ü geleceğe taşımak için, nitelikli bir endüstri oluşturma konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirterek, “İhracatımızı daha üst seviyelere çıkabilmesinin olmazsa olmaz koşulu budur. Bu nedenle Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları, Teknopark ve Üniversite -Sanayi işbirliğini katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Toplantı meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.




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