TSO Başkanı Mehmet Mescier KARDEMİR satış politikasında değişikliği değerlendirdi

'nin yeni satış politikasında yaptığı banka teminat yerine ‘hisse senedi rehin” uygulamasının yerinde olduğunu söyledi.

Mescier, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasında 24.'üncü en büyük sanayi kuruluşu olan KARDEMİR AŞ'nin almış olduğu yeni satış politikası kararının büyük yada küçük tüm hissedar müşterilerin faydasına olacağını ve finansman maliyetlerine katkıda bulunacağını ifade etti.

TSO Başkanı Mehmet Mescier, yıllık 3 milyon ton üretim kapasitesi olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'nin, 2018 yılı öncesinde uygulamış olduğu satış politikasında Kardemir üretim miktarının yüzde 40'ı alım taahhütü vermek şartı ile öncelikli mal alım hakkı olarak hisse sahiplerine tanıdığını hatırlatarak, “ Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin daha etkin bir rol alması ve Ömer Faruk Öz'ün Yönetim Kurulu Başkanı olmasıyla beraber 2018 yılında bu yüzde 40'lık öncelikli mal alım oranı yüzde 30'a düşürülmüştü. Bu sayede Karabük tüccar ve sanayicisinin KARDEMİR'den mal alabilme imkânı bir nebzede olsa da artmıştı. KARDEMİR A.Ş'nin 2018 yılı ilk yarısında, özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki en yüksek karlılığı elde etti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37 artış gösterdi. Bu başarıda pay sahibi olan başta Ömer Faruk Öz ve tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Son olarak yapılan bir duyuru ile son günlerde bankacılık sektöründeki finansman ve teminat mektubu masraflarının aşırı yükselmesi göz önünde bulundurularak tüm hissedar müşterilerinin finansman masraflarının düşürülebilmesi için teminat mektubu yerine hisse senedi rehin verilebileceklerini tüm müşteriler ile paylaşmıştı.

Bu uygulama hisse sahibi olan KARDEMİR müşterilerinin yararınadır. KARDEMİR müşterilerinin hisse senedi alımına yönlendirilmesi açısından yerinde bir uygulamadır. Bu uygulama büyük ya da küçük tüm hissedar müşterilerin faydasına olacak, finansman maliyetlerine bir katkıda bulunacak bir uygulamadır” dedi.