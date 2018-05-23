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23 Mayıs 2018 18:46

TSO Başkanı Mescier, uyum komisyonuna seçildi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na seçildi.

TSO Başkanı Mescier, uyum komisyonuna seçildi

23 Mayıs 2018 18:46


Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilgili üyelik müzakerelerinin iş dünyasını ilgilendiren konularını takip etmek, TOBB Başkanı’nın havale edeceği konuları incelemek ve TOBB Genel Kurulu’na sunmak gibi görevleri olan TOBB Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun sekiz üyesi bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mescier konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ilgilendiren konularda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde, ülkemizin ve iş dünyamızın menfaatleri çerçevesinde ifa etmeye gayret edeceğiz” dedi.




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