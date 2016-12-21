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21 Aralık 2016 17:37

Tudor: "Takımın performansı beni mutlu ediyor"

Tudor:

21 Aralık 2016 17:37

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, kötü sonuçlara rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi.
Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Spor Tesisleri’ndeki halı sahada iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yükleme ve kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Alexe ve Skulason, antrenmana katılmadı.
Hırvat teknik adam Tudor, idman sonrasında Metin Türker Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele sergilediklerini, bir puandan fazlasını hak ettiklerini söyledi.

“Yüksek performans göstermek zorundayız, aksi halde işimiz zor”
Kötü sonuçlara rağmen takımın performansından memnun olduğunu da belirten Tudor, "Ligin ilk yarısının son maçında Kayserispor ile oynayacağız. İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz evlerimize. Kayserispor alt sıralarda, biliyorsunuz. Bu, kötü oldukları anlamına gelmiyor. Bizim ne yaptığımız daha önemli. 4-5 aylık tecrübelerime dayanarak, Karabükspor olarak her maçta maksimum performansı göstermek zorundayız. Aksi halde işimiz zor" dedi.

“İyi bir ilk yarı geçirdik”
Sezonun ilk yarısı için puan hedefi olup olmadığı yönündeki soruya ise Tudor, "Ben daha önce de söylemiştim, hesap yapmayı sevmiyorum. Çünkü yeni kurulmuş bir takım. Bütün oyuncularımız yeniydi ama şu anda memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim" cevabını verdi.



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