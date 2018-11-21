TÜİK Ekim ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2018 yılının Ekim ayında 370 konut satışı yapılırken, 2017 yıl aynı dönemde ise konut satışı 408 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Ekim ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Ekim ayında 370 konut satıldı. Ekim ayında satılan 370 konuttan 176'sı ilk satış, 194'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Karabük'te 2018 Ocak-Ekim ayını kapsayan 10 aylık dilimde bin 852'si ilk satış, bin 909'u ise ikinci el satış olmak üzere toplam 3 bin 761 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise Karabük'te ilk ve ikinci el olmak üzere 3 bin 968 konut satışı gerçekleştirilmişti.

Bartın'da ise 2018 yılı Ekim ayında 342 konut satıldı. Ekim ayında satılan 342 konuttan 266'sı ilk satış, 76'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Bartın'da 2018 Ocak- Ekim ayını kapsayan 10 aylık dilimde bin 856'sı ilk satış, bin 113'ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 2 bin 969 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 2 bin 815 konut satışı yapılmıştı.

Zonguldak'ta ise 2018 yılı Ekim ayında satılan 758 konuttan 378'si ilk satış, 380'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta 2018 Ocak-Ekim ayını kapsayan 10 aylık dilimde ise 2 bin 624'ü ilk satış, 2 bin 942'si ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 566 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 5 bin 326 konut satışı gerçekleştirilmişti.