TÜİK Eylül ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2018 yılının Eylül ayında 449 konut satışı yapılırken, 2017 yılı Eylül ayında konut satışı ise 481 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Eylül ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Eylül ayında 449 konut satıldı. Eylül ayında satılan 449 konuttan 210'u ilk satış, 239'u ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Karabük'te 2018 Ocak-Eylül ayını kapsayan 9 aylık dilimde bin 676'sı ilk satış, bin 715'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 3 bin 391 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise Karabük'te ilk ve ikinci el olmak üzere 3 bin 550 konut satışı gerçekleştirilmişti.

Bartın'da 2018 yılı Eylül ayında 382 konut satıldı. Eylül ayında satılan 382 konuttan 275'i ilk satış, 107'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bartın'da 2018 Ocak- Eylül ayını kapsayan 9 aylık dilimde bin 590'ı ilk satış, bin 37'si ise ikinci el satış olmak üzere toplam 2 bin 627 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 2 bin 560 konut satışı yapılmıştı.

Zonguldak'ta ise 2018 yılı Eylül ayında satılan 591 konuttan 282'si ilk satış, 309'u ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta 2018 Ocak-Eylül ayını kapsayan 9 aylık dilimde ise 2 bin 246'sı ilk satış, 2 bin 562'si ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 808 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 4 bin 773 konut satışı gerçekleştirilmişti.