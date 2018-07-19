Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Haziran ayında 378 konut satıldı. Haziran ayında satılan 378 konuttan 187’si ilk satış, 191’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Karabük’te 2018 Ocak-Haziran ayını kapsayan 6 aylık dilimde bin 1’i ilk satış, bin 98’i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 2 bin 99 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise Karabük’te ilk ve ikinci el olmak üzere 2 bin 206 konut satışı gerçekleştirilmişti.

Bartın’da 2018 yılı Haziran ayında 393 konut satıldı. Haziran ayında satılan 393 konuttan 253’ü ilk satış, 140’ı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bartın’da 2018 Ocak-Haziran ayını kapsayan 6 aylık dilimde 960’ı ilk satış, 682’si ise ikinci el satış olmak üzere toplam bin 642 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere bin 446 konut satışı yapılmıştı.

Zonguldak’ta ise 2018 yılı Haziran ayında 612 konut satıldı. Haziran ayında satılan 335 konuttan 335’i ilk satış, 277’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bartın’da 2018 Ocak-Haziran ayını kapsayan 6 aylık dilimde ise bin 437’si ilk satış, bin 625’i ikinci el satış olmak üzere toplam 3 bin 62 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 3 bin 34 konut satışı gerçekleştirilmişti.