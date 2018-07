Türk işadamlarının yeni gözdesi Balkanlar

İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret eden Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 15 Temmuz hain darbe darbe girişimini ve onun olumsuzluklarını bertaraf ederek, o günden bu yana Türk ekonomisinin daha da güçlenmesi adına Türk işadamları olarak dünyanın birçok yerinde yatırım çalışmalarına ortak olmak için TSO olarak çalışma yaptıklarını ifade ederek, Karabüklü işadamlarına çağrıda bulundu.

“ Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzere Balkanlara açılıyoruz”

Avrupa Birliği müzakerelerini tamamlayan ve serbest dolaşım izni verilen ve Türkiye ile ticari anlaşmaları bulunan Balkan ülkelerinde Türk işadamlarının ticari şirketler kurarak ülkeye döviz kazandırma adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Ünal, “ Geçtiğimiz aylarda Avrupa mitingi kapsamında Bosna’da gurbetçilere yönelik yaptığı mitingi kendisinin de takip ettiği ve burada Türk işadamlarının Balkan ülkelerine iş yapmaları noktasında çağrıda bulunduğunu ifade ederek, “ Bu noktada Safranbolu işadamları olarak Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı noktasında girişimlerde bulunarak Montenegro’da girişimlerde bulunduk. Avrupa’ya geçiş koridoru olan Balkan Cumhuriyetlerinde gelişmekte olan bu ülkelerin inşaatından turizmine kadar yapılacak birçok yatırıma katkı sağlamak adına kollarımızı sıvadık. Safranbolu işadamları olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) müracaat ettik. Özellikle hızla gelişmekte olan Montenegro bölgesinde yapılan yatırımlar noktasında Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Ateşliğimiz ile koordineli olarak Balkanlarda üst düzey görüşmelerde bulunduk. Montenegro’nun eksikleri ihtiyaçları ve yatırım yapılabilirlik durumları ve şirket kuruluşu ile AB fon destekleri, vergi ve mevzuat kolaylıkları ile ilgili ortak toplantılar yaptık. Hem kendi şirketimiz olan Ünal Mühendislik adına yapı ve restorasyon alanında burada şirket kurarken, farklı dal ve branşlarda da bölgemizde 15 firmada o bölgede şirket kuruluşlarını tamamladı. Kimlik, oturum ve çalışma izni verilen işadamlarımız Türk ekonomisine ayrıca döviz girdisi sağlayacak. Eski Türkiye’yi andıran ve hızlı gelişmekte olan Montenegro AB ve bölge ülkelerinin çok değer verdiği bir ucu Adriyatik ve bir ucu Sırbistan olan çok güzel butik bir ülke. Bu noktada işadamlarımız burada kendi dalları üzerinde şirket kurarak çalışmalarına başlayacak. O bölgede kurulan Türk işadamları Derneği burada çalışacak işadamlarına öncülük te yapıyor. Bizlerde Safranbolulu işadamları olarak o bölgede yurda döviz girdisi sağlayarak bir dizi çalışmalarımız oldu. Hazırladığımız AB Fonlarının destekleri ile bazı projelerimiz var. Projelerle ilgili, yerel yönetim ve devlet erkanları yatırım ve projeler noktasında girişimler yaptık” dedi.

“Dünyanın birçok yerinde yatırım çalışmalarına ortak olacağız”

Türk ekonomisinin daha da güçlenmesi adına Türk işadamları olarak dünyanın birçok yerinde yatırım çalışmalarına ortak olmak için çalışma yaptıklarını kaydeden Cengiz Ünal, “ Safranbolu TSO olarak bu bölgelerde çalışma yapacak olan işadamlarımız için Ticaret odaları ile görüşmeler yaparak yatırımlar konusunda ve şirket kuruluşları ile ilgili bilgilendirmelerimiz olacak. İlerleyen günlerde işadamlarımızla birlikte bu bölgelere yeniden bir ticari gezimiz olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devletimiz Balkanlarda çok sevilmekte. Balkanlar coğrafyasında yatırım yapacak Türk firmalarına her türlü kapıyı ve desteği kolaylaştırarak açmakta. Firma kuruluşu noktasında firma kurmak kolay olup, gitmeden verilecek kuruluş vekaleti ile Montenegro’ya gidildiğin bir günde elektronik imza, sağlık raporu dahil tüm işlemler tamamlanıp, şirketin tescili yapılarak onaylanıyor. İki hafta içinde de şirket sahipliği oturum izni ile ilgili Montenegro kimlik belgesi veriliyor. Bu kimlik ile Balkan coğrafyası ve AB schengen bölgesi dahil bütün bölgeden serbest dolaşım hakkı elde ediliyor. Sadece seçme ve seçilme hakkı dışında her türlü kolaylık ve imkânlardan ise faydalanılıyor. Montenegro ile ülkemizin ticaret anlaşmaları olup çifte vergilendirme ve bir çok alanda kolaylıklar sağlanıyor. Bu bölgede yatırım yapacak olan işadamlarımız için Safranbolu TSO olarak her türlü girişimler ile destek ve yardımlarına hazırız. İnşaattan, otelciliğe, gıdadan turizme kadar birçok alanda acil ihtiyaçları olan butik ülke konumda olan bu bölgeyi tüm işadamlarımıza tavsiye ediyor memleketimize döviz girdisi sağlamak adına davet ediyoruz” diye konuştu.

“Fırsatı kaçırmayın”

Balkanlarda şirket kuran Türk işadamlarının faydalarının da bahseden Ünal, “ AB teşvik bölgesi olan Montenegro’da Bijelo Polje şehrinde kurulan şirketler tüm yatırımlarda yüzde 70’in üzerinde AB teşvik fonları, vergi indirimlerinde en üst limit, makine ikmal desteklerinde maksimum faydalanmakta ve bu bölgede kurulan şirketlerin üreteceği imalat da CE damgası ile gümrüksüz olarak AB ülkelerine ithal edilmekte. 5 yıl içerisinde çok güçlü yatırımlarla AB ülkeleri arasındaki 15-20 yılık farkı kapatmak üzere çalışma yapıyor. Çin İpekyolu otoyol projesinin Bulgaristan - Sırbistan üzerinde tamamlanmak üzere olması bizlere de ayrı bir avantaj katacak. Adriyatik denize sınır sahil kuşağı olmasından bu bölgede restorasyon, turizm ve inşaat ile marinalar çok canlı ticari aktivasyon sağlamakta. Buda Turizm kenti olan Safranbolu için bu bölgede yatırım yapacak işadamlarımız için de büyük fırsat. Bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.