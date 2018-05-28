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28 Mayıs 2018 11:52

Türk Kızılayı, çocuklarla birlikte iftar yaptı

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenerek okutulan çocuklarla birlikte ailelerine iftar yemeği verdi.

Türk Kızılayı, çocuklarla birlikte iftar yaptı

28 Mayıs 2018 11:52


Merkeze bağlı Kızılcaören Göklen Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün maddi destek sağlayarak okuttuğu çocuklara ve ailelerine iftar yemeği vererek onlarla kaynaşma içinde olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz 23 Nisan’da piknik yaptığımız çocuklarımız ile bugünde iftar programında bir araya geldik. Bu etkinlikler ile hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduk” dedi.


Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için her fırsatı değerlendirdiklerini ifade eden Uzun sözlerine şöyle devam etti:


“Yönetim kadememiz ve Gençlik Kollarımız ile gerçekten güzel işler gerçekleştiriyoruz. Amacımız Karabük’ümüzde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olup, onlara faydalı olabilmek. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam edecek.”


Başkan Uzun son olarak, düzenlenen iftar programında emeği geçen, Kızılay Karabük Yönetim kademesine, Gençlik Kolları’na ve Kızılay Gönüllülerine teşekkür etti.




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