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14 Mayıs 2018 13:39

Türk Kızılayı ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturuyor

Türk Kızılayı Karabük Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturacak.

Türk Kızılayı ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturuyor

14 Mayıs 2018 13:39


Türk Kızılayı Karabük Şubesi’nin her Ramazan ayında yaptığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturma çalışmasına bu yıl Karabük’te faaliyet gösteren Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 460 adet gıda kolisi yardımı ile büyük katkıda bulundu. Türk Kızılayı’nın her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, “Mübarek Ramazan ayına eriştiğimiz şu günlerde bizlerde hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi buluşturuyoruz. Bu bağlamda da Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kızılay Karabük Şubemize 460 adet gıda kolisi ile büyük katkıda bulundu. Bizde bu gıda kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaştıracağız” dedi.


Başkan Uzun; son olarak Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir’e ve Dernek üyelerine yapmış oldukları yardım için teşekkür ederek, “İbrahim Bedir ve Dernek üyeleri çok hayırlı bir iş gerçekleştirdiler. Bir kez daha kendilerine teşekkür ederiz. Bizlerde gıda kolilerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.




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