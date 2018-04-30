Türk Kızılayı Karabük Şubesi’nden ilk yardım kursu

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İlk Yardım kursuna Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, Türk Kızılayı Bolu Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Yunus Tekiner, Türk Kızılay’ı Karabük Gençlik Kolları, Türk Kızılayı Karabük yönetim kurulu üyeleri ile gönüllüler katıldı.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Yunus Tekiner; kursa katılanlara İlk yardım temel uygulamaları, insan vücudu ve işleyişi, hasta yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kanama ve çeşitleri, yaralanmalar, göz, kulak, burun, deriye yabancı cisim kaçması, batması, yanık, sıcak çarpması ve donmalar, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve sokmaları, boğulmalar, hasta-yaralı taşıma teknikleri, psikolojik ilk yardım, inme, kene ısırması ve ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler konusunda bilgi vererek, kursiyerlerin doğru-yanlış bilgilerini ve sorularını yanıtladı.

Eğitimde bebek, çocuk ve yetişkinlere yapılacak müdahale ve ilk yardımın püf noktaları maketler ve kursiyerlerin birbirleri üzerinde uygulamalı gösterildi.

Gerçekleştirilen ilk yardım kursu ile mevcutta olan bilgilerin tazelendiğini, yanlış bilgilerin alınankurs ile düzeltildiğini belirten Başkan Uzun; “ Kızılay Bolu Şubesi Müdürlüğü’nde görev yapan Yunus Tekiner tarafından verilen İlk Yardım Kursu’na toplam 35 kişi katıldı. 2 gün süren kurs bizler için çok faydalı geçti. Yanlış bilgilerimizi düzeltme imkanı bulduk. Katılım sağlayan herkese ve eğitim veren Yunus bey’e teşekkür ederim” dedi.