Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 14:19

Türk Ocakları 5. geleneksel iftar programında bir araya geldi

Gerçekleştirdiği etkinlikler ile Karabük’te her kesime ulaşıp bir araya getirmeye gayret eden Türk Ocakları Karabük Şubesi, 5.

Türk Ocakları 5. geleneksel iftar programında bir araya geldi

16 Haziran 2017 14:19

Geleneksel İftar Programı’nı gerçekleştirdi.


Düzenlenen iftar yemeğine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Haddeciler Birliği Başkanı Nazım Çapraz, siyasi parti il başkanları sanayici ve iş adamları ile ok sayıda davetli katıldı.


Türk Ocakları Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. Taşkın Deniz, Türk’le ve Türklükle sıkıntısı olmayan herkese kapılarının, sofralarının ve gönüllerinin her daim açık olduğunu söyleyerek, “ Yeter ki kişi kapıdan Allah rızası için girsin. Çünkü biliriz ki inancımız gereği o kişiden ne ocağımıza ne de bizlere zarar gelmez. Son yıllarda aziz milletimizin ve devletimizin yaşadığı sıkıntılar hepimizin ortak değeri olan vatan, millet, devlet, bayrak ve kültür kavramları konusunda Türk milliyetçiliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü bu kavramlar ortak değerlerimizdir ve siyaset üstüdür. Hepimiz siyasi çıkarlarımızı ve dünyalık hırslarımızı bir kenara bırakarak bu kavramlara sahip çıkmalı ve bu kavramlar üzerine Türk milliyetçisi gençler yetiştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirirken sloganlara dayalı söylemleri bırakmalı, dünyanın hangi coğrafyasında bir Türk bile yaşıyorsa o coğrafyaya ulaşacak akla ve mantığa dayalı milli ve bilimsel projeler ortaya koymalıyız. Aziz Türk milletinin her ferdi bunu yapabilecek kudrettedir. Bundan yana şüphemiz yoktur. Çünkü Türk feraset, basiret ve azimet sahibi kişidir. Türk akıl ve mantığı ile liyakat ve istişareyi temel alarak Hak adına Hakkaniyet yolunda adaletle İslamiyet’e ve insanlığa hizmet edendir.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:46
  • Güneş :05:09
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!