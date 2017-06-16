Türk Ocakları 5. geleneksel iftar programında bir araya geldi

Geleneksel İftar Programı’nı gerçekleştirdi.

Düzenlenen iftar yemeğine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Haddeciler Birliği Başkanı Nazım Çapraz, siyasi parti il başkanları sanayici ve iş adamları ile ok sayıda davetli katıldı.

Türk Ocakları Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. Taşkın Deniz, Türk’le ve Türklükle sıkıntısı olmayan herkese kapılarının, sofralarının ve gönüllerinin her daim açık olduğunu söyleyerek, “ Yeter ki kişi kapıdan Allah rızası için girsin. Çünkü biliriz ki inancımız gereği o kişiden ne ocağımıza ne de bizlere zarar gelmez. Son yıllarda aziz milletimizin ve devletimizin yaşadığı sıkıntılar hepimizin ortak değeri olan vatan, millet, devlet, bayrak ve kültür kavramları konusunda Türk milliyetçiliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü bu kavramlar ortak değerlerimizdir ve siyaset üstüdür. Hepimiz siyasi çıkarlarımızı ve dünyalık hırslarımızı bir kenara bırakarak bu kavramlara sahip çıkmalı ve bu kavramlar üzerine Türk milliyetçisi gençler yetiştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirirken sloganlara dayalı söylemleri bırakmalı, dünyanın hangi coğrafyasında bir Türk bile yaşıyorsa o coğrafyaya ulaşacak akla ve mantığa dayalı milli ve bilimsel projeler ortaya koymalıyız. Aziz Türk milletinin her ferdi bunu yapabilecek kudrettedir. Bundan yana şüphemiz yoktur. Çünkü Türk feraset, basiret ve azimet sahibi kişidir. Türk akıl ve mantığı ile liyakat ve istişareyi temel alarak Hak adına Hakkaniyet yolunda adaletle İslamiyet’e ve insanlığa hizmet edendir.” dedi.