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06 Eylül 2018 14:46

Türk sinemasının önemli isimleri Safranbolu’da

Safranbolu’da bu yıl 19.

Türk sinemasının önemli isimleri Safranbolu’da

06 Eylül 2018 14:46

kez kapılarını açacak olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Türk Sinemasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.


Festival Komitesi tarafından ülkemizde uzun yıllar beğeni ile izlenen ‘Bizimkiler’ ve ‘Mahallenin Muhtarları’ adlı dizilerde rol almış ve akıllarda yer etmiş sanatçıları Safranbolu’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçeye dün akşam gelen sinema sanatçılarını ziyaret etti.


Ürkmezer’in ziyaretinden ve Safranbolu’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek görüşlerini ifade eden sanatçılar, Safranbolu’nun bir kültür ve sanat kenti olduğunu bildiklerini, kültür ve sanatın iç içe olduğu bir festivale davet edilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Uzun ve meşakkatli bir süreç olan böylesi önemli ve yıllardır hiçbir aksaklığın yaşanmadığı bir festivalde başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ” görüşlerine yer verdiler.


Türk sinema ve dizilerine yıllardır emek vermiş, gönüllerde taht kurmuş sanatçıları ilçede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını kaydeden Ürkmezer, “Davet ettiğimizde düşünmeden burada olmaktan mutluluk duyacaklarını bizlere ilettiler. Bizlerde kendilerini misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah 19 kez kapılarını sanatseverlere açacak olan festivalimiz süresince hep birlikte güzel anlar yaşayacağız. Ben kendilerine bir kez daha Safranbolu’muza hoş geldiniz diyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Ürkmezer misafir sanatçılarla bir süre sohbet etti.




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