Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları Karabük'te yapılacak.

27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak ve 2 gün sürecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 6.yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan alanda gerçekleşecek. Yarışların ilk etabı 27 Ekim Cumartesi günü öğlen başlayacak. 28 Ekim Pazar günü sona erecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından Off-Road tutkunları katılacak.

Yapılacak yarışlarla ilişkin açıklamalarda bulunan KARDOFF Kulübü ve Karadeniz Off-Road Birliği Başkanı Ahmet Demir, “Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın hazırlıkları içerisindeyiz. Bu sene 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 6.ayak yarışları Karabük'te Karabük Üniversitesi'nin arkasında bulunan alanda Karabük Off-Road Kulübü KARDOFF tarafından yapılacaktır. Yarışın toplam mesafesi 96 bin 500 kilometre 85 bin 200 metresi özel etap olarak iki günde geçilecektir. Birinci gün mukavemet etabı 16 bin 450 metreden 3 etap olarak, ikinci gün seyirci etabı 9 bin metreden 4 etap olarak geçilecektir. Birinci gün mukavemet etabı seyirci izleme alanı olarak dört farklı noktadan oluşturulmuştur. İkinci sadece Karabük'te KARDOFF'a özel olarak yapılan ikili kalkış heyecanı doruğa taşıyacaktır. 6.ayak yarışı olması ise şampiyonada puanların birbirine çok yakın olması nedeniyle, rekabetin artarak görselin öne çıkmasını sağlayacaktır. Kulübümüz ve Karabük adına yarışan Mehmet Vurulmuş'a başarılar diliyoruz. İnşallah yarışlar sonunda şampiyonluk kürsüsüne çıkmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kulüplerin tek başına böyle organizasyonlar yapmakta güçlük çekeceğini belirten Demir, organizasyonlarda destek veren tüm kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Yarışlarda Karabük'ü temsil edecek Mehmet Vurulmuş ise seyirci olduğunda motivasyonlarının arttığını ve Karabük halkını yarışlara beklediğini ifade ederek, “2018 Off-Road şampiyonasında kulübümüzü temsil etmek amacıyla bu sene yine yarışlardayız. Şu anda durumuz gayet iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Yine Karabük'ümüzü temsil edeceğiz. Tüm halkımızı yarışlarımıza davet ediyoruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. Seyirci olduğunda motivasyonumuz artıyor. Onları görmek bize mutluluk veriyor. Şimdiden hepsine teşekkür ederim” dedi.