Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışlarında orman parkuru tamamlandı

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile Off-Road Türkiye Şampiyonası 6. ayak yarışları Karabük'te start aldı.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkiinde 2 gün sürecek olan yarışların ilk gününde orman parkuru geçildi. Şampiyonanın final yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden 22 pilot katıldı. 20 kapının bulunan mukavemet yarışlarının birinci gününde 3 etap boyunca sürücüler kıyasıya mücadele etti. Pilotlar, 16 bin 450 metrelik parkurda dereceye girebilmek için tehlikeli parkurları başarı ile atlatırken Off-Road severler cep telefonları ile o anları saniye saniye kaydetti. Şampiyona, yarın özel seyirci parkuruyla sona erecek.

Yarışmacı pilot İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. Yarışlarının gerçekleştiğini belirterek, “2013 yılından itibaren bende Türkiye Şampiyonasında tek kadın pilot olarak çalışıyorum. Herhangi bir erkeklere kıyasla bir zorluğunu görmüyorum. Hepimiz eşit şartlarda yarışıyoruz. Şampiyonada sınıfımızda ikinci sıra gidiyoruz. İnşallah bu yarışla birlikte hem bu yarışta hem de şampiyonada birinci sıraya yükselmek istiyoruz” dedi.

Korkut, Türkiye Off-Road şampiyonasının en güzel yarışlarından bir tanesinin Karabük'te gerçekleştiğini ve organizasyonda yer alan kulübün çoğu kulüpten daha iyi ve deneyimli olduğunu söyledi.