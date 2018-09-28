Türkiye Off-road şampiyonasına Karabük'ten ekip katılıyor

Denizli'de 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak yarışmasına Karabük'ten de bir ekip katılıyor.

Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak yarışmasında Karabük'ü KARDOFF Kulübünden Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen temsil edecek. Yarın saat 12:30'da başlayacak olan yarışın ilk gününde yarışmacılar Ömer Halisdemir'in adını taşıyan orman etabını geçecek. Yarışmacılar mücadelenin ilk gününde 46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 49 kilometre yol kat edecek.

Yarışmanın ikinci gününde ise Merkezefendi etabıyla başlayacak olan yarışta seyirci etabı yapılacak. Göveçlik-Yeşilyayla Yolu üzerinde 3'üncü kilometresinde bulunan etap bu yıl da seyircilerin favorisi olacağı belirtilirken 5.5 kilometrelik Merkezefendi seyirci etabı 3 defa geçildikten sonra yarışmanın ödül töreni yapılacak.