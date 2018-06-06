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06 Haziran 2018 14:26

Türkiye şampiyonundan Vali Çeber’e ziyaret

İşitme Engelliler Badminton çift bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Halenur Küçüksevgili Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret ettiVali Çeber, Düzce’de düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Minikler, Gençler, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Karabük’ü temsil eden ve tek bayanlar kategorisinde ikinci, çift bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Halenur Küçüksevgili’yi makamında kabul etti.

Türkiye şampiyonundan Vali Çeber’e ziyaret

06 Haziran 2018 14:26

İşitme Engelliler Badminton çift bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Halenur Küçüksevgili Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti


Vali Çeber, Düzce’de düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Minikler, Gençler, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Karabük’ü temsil eden ve tek bayanlar kategorisinde ikinci, çift bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Halenur Küçüksevgili’yi makamında kabul etti.


Şampiyon sporcu Küçüksevgili’yi başarısından dolayı kutlayan Vali Çeber, 02-28 Temmuz’da Slovakya’nın Trencin Kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Antrenörü Cavit Şengün de yer aldı.




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