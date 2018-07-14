Türkiye Trial 2. Ayak yarışları Karabük’te start aldı

ayak yarışları Karabük’te start aldı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında KARDOFF Kulübü’nün katkıları ile Türkiye Off Road trial 2. ayak yarışları Kastamonu-Safranbolu yol ayrımı KYK yurdu arkasında başladı. İki gün sürecek olan yarışmada 10 araç 5 takımdan oluşuyor. 10 kapı ve 3 etapta gerçekleşen startını İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay verdi. Pilotlar, kendilerine verilen 45 dakikalık sürede 10 kapılı parkuru tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Özel yapım araçların yarışı izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışlardaki parkur etaplarının geçilemeyeceği konusunda iddialı olduklarını belirterek, “Karabük Off-Road grubu olarak Türkiye Şampiyonası altında Türkiye Trial Şampiyonası ikinci etap organizasyonu burada yapıyoruz. Etabımız çok güzel. Son senelerde iki yarış yaptık burada yapılan üçüncü yarış bu sene. Yarışmacıları beğendim burası çok zorlu bir etap. Şuana kadar iki takım başladı. 1 takım 10 numaralı kapıyı geçebildi tek araç olarak. Şu ana kadar etabı bitirebilen stop bir araçlarımız yok. Etabın geçilemeyeceği konusunda iddialıyız, aynı iddiada da devam ediyoruz. Sonuç itibariyle havanın çok sıcak olması yarışmacıları için zorlu bir durum. Bunun haricinde diğer hazırlıklarımız için her şey tamam, iyi hazırlandık, etabımız güzel yarışmacılar hazırlanmış geldiler. Sanırım gün sonunda 5 takım yarışı bitirdiğinde daha keyif olacağız” dedi.

Türkiye şampiyonası için kayıt yaptıran 5 takımın olduğunu söyleyen Demir, “Turnuvadan ve şampiyonadan çekilmek zorunda kalan takımımız yok. 3 takımımız daha var start alacak. Burada 20 tane sporcumuz ayriyeten teknik ekip ve direktörleri var. Şu ana kadar yarışma 5 takımla devam ediyor ama gün sonunda 3 takımımız daha var onun için sonucu söylememiz çok zor” ifadelerini kullandı.