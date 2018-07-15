Türkiye Trial 2. ayak yarışları nefes kesti

ayak yarışları sona erdi.

KARDOFF Kulübü’nün katkılarıyla 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Off-Road Trial 2. ayak yarışları bugün yapılan yarışlarla son buldu. İki gün süren ve 5 takım 10 özel arazi araçlarından oluşan etkinlikte pilotlar, organizasyondaki doğal engellerden oluşan parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele verdi. Araçlardan ikisinin aynı anda start aldığı yarışta bazı takımlar yaşanan arızalar nedeniyle parkuru tamamlayamadı. Özel yapım araçların kayalık ve dik yamaçlardaki zorlu mücadelesi nefesleri keserken, zorlu parkurlarda yaptıkları ani çıkışlar yarışı izleyenleri heyecanlandırdı.

İki gün süren yarışlar sonrasında Teleferik Off-road Team takımı birinci, Osmanlı AVC takımı ikinci, Diriliş Beta Grup takımı ise üçüncü oldu.