Türkiye’nin Musiki Hocaları KBÜ’de konser verdi

15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Fahrettin Attar, İslam hukukçuları olarak kendilerinin pek çok toplantıya katıldıklarını ve kendi anabilim dallarını ilgilendiren konularda karar aldıklarını belirterek, “Gördüğüm kadarıyla İlahiyat Fakültelerinin Türk Din Musikisi Anabilim Dalı’nın ikinci toplantısı bu. İnşallah bu toplantılarınızı her sene tekrar edersiniz ve anabilim dalınızda oluşan problemlere çözüm yolları bulmuş olursunuz.”dedi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş, bütün kitapların tek bir kitabı daha iyi anlayabilmek için okunduğunu ve bütün melodilerin de derinliklerden gelen tek bir sesi anlamak için gerçekleştirildiğini söyledi. Ülkemizde müzik eğitimi veren üniversitelere bakıldığında yüzde 70-80 oranında batı müziğinin hakim olduğunu vurgulayan Prof. Karaş, “Son yirmi yılda kaydedilen gelişmeler sayesinde belli bir noktaya geldik ama halen sınırlı bir yerdeyiz” diye konuştu.

Toplantının sonunda, İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince musiki konseri verildi.

Her öğretim üyesinin bir eser seslendirdiği konsere Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta katıldı. Dinleyicilerin de büyük beğenisini toplayan konserde izleyiciler, unutulmaz bir gece yaşadı. Konser sırasında ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ünlü sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirci de eser seslendirdi. Gecenin sonunda tüm öğretim üyeleri topluca Safranbolu’ya ait “Kabe’nin Yolları” ilahisini söyledi.

Konser sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, toplantıya katılan tüm akademisyenler adına, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi’ye ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Can Doğan’a plaket verdi.