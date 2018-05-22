Türkiye’yi temsil edecek sporcular yetişecek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il merkezi ve ilçelerimizde İlkokul 3’üncü sınıfta okuyan öğrencilerin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya başladı.

Karabük’te Merkez Kapalı Spor Salonunda 81 il ile birlikte bugün başlayan proje çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Kemal Çeber, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’den bilgiler aldı.

Merkez Spor Salonunda oluşturulan 8 istasyonda yeteneklerini ve süratlerini sergileyen öğrencilerin elde ettikleri süreler ve veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak Bakanlık Merkezindeki veri toplama merkezine ulaşıyor. Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecek.