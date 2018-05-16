TÜSİAD tarafından üniversite öğrencilerine yönelik iş dünyasının deneyimlerini sunmak amacıyla düzenlenen, 74 il ve 161 üniversiteden 4 bin 268 gencin 1.621 iş fikrini gönderdiği yarışmadan ‘Carsafetyteam’ ekibindeki Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Özçelik ve Furkan Ciğerlioğlu’nun, ‘Sürücü Denetleme Asistanı’ projesi ve Tıp Mühendisleri ekibindeki Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Samet Yıldız, Ahmet Çalışkan, Deniz Baran Demirhan, Oğuzhan Harman ve Ali Tuncay Yılmaz’ın ‘Postür Takip ve Uyarı Cihazı’ projesi ilk 12 proje arasına girdi.

Karabük Üniversitesinden katılan öğrencilerin, sürücü hatalarını denetleme, uyarma, puanlama ve istenilen yerlere iletilmesini sağlayan sistem ‘Sürücü Denetleme Asistanı’ projesi ve insanların yaşantıları içerisindeki duruş bozukluklarını düzeltmek ve yanlış postür sebebiyle oluşan rahatsızlıkları önlemek adına kişiyi takip eden ve uyaran giyilebilir ve mobil uygulamalı bir çözüm olan ‘Postür Takip ve Uyarı Cihazı’ projesi yarışmada büyük beğeni topladı.

TÜSİAD üyeleri ile çalışma fırsatı yakalayan ve iş dünyasının başarılı isimleriyle birlikte çalışan KBÜ’lü öğrenciler iş fikirlerini daha da geliştirme imkanı buldu. Öğrenciler, ürün geliştirmeleri, pazar analizi ve iş planı hazırlanması süreçlerini detaylı olarak değerlendirdi ve gerekli konularda profesyonel destek aldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, öğrencileri makamında kabul etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ yarışmasından başarıyla dönen öğrencilerini makamında kabul etti. Polat, öğrencilerin fikirlerini çok beğendiğini ve kendileri ile gurur duyduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.