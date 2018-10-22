Tuvalet boruları patladı, araçların üzeri pislik doldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkında tuvalet borularının patlaması sonucu çok sayıda aracın üzerine pislik aktı.

Şirinevler Mahallesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde araçların park edildiği alanda tuvalet borularının patlaması sonucu park halindeki araçların üzeri pislik doldu. Araçlarını park eden çalışanlar karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşarken bir doktor olayı cep telefonu ile kaydederek tepki gösterdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından özür mesajı yayımlandı. Mesajda gider tıkanıklığı ve boru patlaması ile ilgili olayın yakinen takip edildiği, yaşanan problemin hastane servis katlarının giderinde oluştuğu ve halkın hizmetine açık tuvaletlere atılan suda erimesi mümkün olmayan yabancı maddelerden kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Binanın yaklaşık 22 metre altında bulunan ana giderlerin açılması için Belediye ekipleri ile AFAD ekiplerinden yardım alınarak sorun tamamen giderildi. Bahse konu alanın gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri ivedi bir şekilde yapıldı. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan aksaklıktan dolayı araçlarını kapalı otoparka park eden ve sıkıntı yaşayan personelimizden ve vatandaşlarımızdan özür dileriz.”