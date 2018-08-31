Uçurumdaki kedisini kurtarmak isteyen yaşlı kadın mahsur kaldı

Kayabaşı Mahallesi’nde beslediği kedilerden biri uçurumda mahsur kalınca 74 yaşındaki Sultan Yıldırım, hayvanını kurtarmak için uçuruma indi. İndiği yerde mahsur kalan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaşlı kadın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

“Aşağı uçunca deliye döndüm”

Yalnız yaşayan ve uzun zamandır yardımseverlerin yardımıyla evinin önünde kedi besleyen 74 yaşındaki Sultan Yıldırım, uçurumda kalan kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldığını ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, “Korktum, ileri de gidemedim geri de gidemedim. Yukarıdan bir taşa tutundum bunlar gelene kadar durdum. Karşıdan kadınlar beni gördü, teyze düşeceksin diye bağırdılar. Onların vasıtasıyla itfaiyeye haber verdiler. Yavrumu kurtarayım diye indim yoksa oraya niye ineyim. Kör bir kedi yavrum aşağı uçtu. İki gözü kör aşağı uçunca ben deliye döndüm. Dikenin içinden doğru keser ile iz yaparak çıktım. Yine de kurtaramadım” dedi.