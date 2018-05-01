Ulupınar, 1 Mayıs’ı kutladı

Ulupınar, barış, huzur ve bayram havasında geçmesini temenni ettiği mesajında; “Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum” dedi.

Karabük Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, “tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.