Ulupınar, "AK Parti olarak burada 3-0 almamız lazım"

AK Parti’nin çeşitli kademelerinde ve enerji sektöründe önemli kademelerde görev alan Özgür Ulupınar 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz’e teslim etti.

Karabük doğumlu olduğunu ve Karabük’ün doğup büyüdüğü memleket olduğuna vurgu yapan Ulupınar, “24 Haziran’da Karabük Milletvekili olarak parlamentoda Karabük’ü temsil etmek için yeni dönemde Karabük Milletvekili olarak bana düşen görevleri hizmetleri yapmak için elimden gelen gayreti mücadeleyi sonuna kadar sarf edip Karabük’ü en iyi şekilde temsil edeceğim. Karabük’ümüzün genel olarak sorunlarını biliyorum. Daha önce siyasetçilere sorunları sorardık. Bugün kentin sorunlarını çözmek için buradayız. Şahsım olarak 22 Mayıs’ta AK Parti’nin Genel Kurulundan sonra Binali Yıldırım’ın Başbakan olmasından sonra, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile yoğun çalışmalarımız başladı. Çalık Holding’te üst düzey göreve gelerek daha önce Genel Müdürümüz şuan Bakanımız Berat Albayrak’tan sonra holdingin Ankara Grubu Başkanlığı ve Temsilciliği görevini üstlenerek Çalık Holding olarak birçok hizmeti Türkiye’de başarmaya çalıştık. Özellikle enerji alanında uluslararası arenada 108 ülkede faaliyet gösteriyoruz. İnşaat sektöründe de aynı şekilde uluslararası arenada Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve özellikle Afrika bölgelerinde yatırımlarımız, çalışmalarımız oldu. Türkiye’de elektrik dağıtım şirketleri olarak YEDAŞ ve ARAS’ın başında yönetim kurulu üyesi olarak bulundum. Türkiye’nin tüm elektrik anlamındaki konuları bilgi, birikim ve tecrübe olarak destekledik. Yeniden yapılandırma sürecinde hem devlette hem özel sektörde görev almak ayrı bir duygu. Ben özellikle bizi bugüne getiren değerli büyüklerime, partimizin önderlerine çok teşekkür ediyorum. AK Parti’den aday olsam da olmasam da her zaman partimin emrindeyim. Geçmişte olduğu gibi bize düşen her ne görev varsa üstlenmeye hazırım. Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor dünyada. Dünya Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Bey’le çalışmak, onunla birlikte siyaset yapmak çok zordur. Zoru başarmak için bizde bu yolda bize düşen ne varsa Karabük olarak Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla Cumhurbaşkanlığı’na tekrar getirmemiz lazım. Parlamentoda 2-0’dı. 3 olduk. 3-0 yapmamız lazım ve büyük bir oranla gelmemiz lazım. AK Parti olarak biz Karabük’te taşın altına elimizi koymamız lazım. Cumhurbaşkanımız bize çok güveniyor. Başbakanımız bize çok güveniyor. Karabük’e her zaman destek oluyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Karabük’le geçmişten yana çok yakın ilgisi var. Başbakanımız da öyle. Her projede Karabük’ü her zaman ön sıralara aldı. Bende geçmişte proje ekibiyle beraber çalıştım. Türkiye’de yapılan değişim, dönüşüm yatırımları, yatırım çerçevesini iyi bilen bir insanım. Bu modelde bende Karabük’te değişim zamanı diyorum. Karabük’te değişim şart. Bu değişimi de Cumhurbaşkanımız dediği gibi gençlerin yapması lazım. Bende Karabük’ün bir genci bir ferdi olarak bu değişimde Karabük’te bize düşen neyse gereğini yapmak için buradayım. Özellikle söylemek istiyorum. AK Parti olarak burada 3-0 almamız lazım.” dedi.

“Yüzü bin yapmak için buradayım”

Çalık Holding Ankara Grubu Başkanı ve Temsilcisi Ulupınar, “Karabük’ün bir çok sorunu var. Yatırım sorunu var. İşsizlik sorunu var. Şimdiki milletvekillerimiz çok güzel hizmet etti. Karabük’te istihdam oluşturdu. Yüz istihdam oluşturduysa ben bin için buradayım. Yüzü bin yapmak için buradayım. Karabük’e 1 yatırım geldi, ben 10 yatırım için buradayım. Yatırım camiasının içinde uluslararası görev almış insanım. Çok devlet başkanıyla konuştum. Yatırım proje Türkiye için çok güzel düşüncelerim oldu. Ama Dünya Lideri Erdoğan’la çalışmak başka. Dünya Liderimiz Erdoğan’ın çevresinde gerçekten çok önemli isimler var. Biz de o önemli isimler arasında görev almak için çok yoğun mücadele veriyoruz. Karabük’te özellikle şehir hastanesi projesi çok önemli. İlk hedefim milletvekilliği sürecinden sonra Karabük’e şehir hastanesi şart. Bu projelerle ilgili bize düşen parlamentoda görevlerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Öncelikle Karabük’ümüzü 3-0 alıyoruz, sonra projeleri Karabük’te tek tek uygulayacağız.” dedi.