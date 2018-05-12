Ulupınar’dan anneler günü mesajı

İş adamı Ulupınar, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anne özlemini en iyi bilen kişilerden olduğunu belirterek, “Annelerimiz hayattayken sahip çıkmalı ve kırmamalıyız.Yaşamın ilk başladığı andan itibaren bir çocuğun hayatının şekillenme sürecinde, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde, eğitim ve sosyal ortamda en doğru davranışların kazandırılmasında en önemli rolü üstlenen kişidir anneler. Bizler için her türlü fedakarlığı yapan annelerimiz bizlere daha güzel bir gelecek sunmakla birlikte iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu öğretmek için gösterdikleri çabaları saymakla bitmez” dedi.

Anne adaylarının ve hayatta olan annelerin, anneler gününü kutlayan Ulupınar, “ Aramızda olamayan annelerimizi rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.