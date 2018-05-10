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10 Mayıs 2018 15:08

Ulupınar’dan Engelliler Haftası mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulupınar’dan Engelliler Haftası mesajı

10 Mayıs 2018 15:08


Ulupınar, Engelliler Haftası’nın engelli vatandaşların sadece bir gün veya bir hafta hatırlanması anlamına asla gelmemekle birlikte sorunlarının gündeme getirilmesinin önemine dikkat çekti. Ulupınar, "Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.




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