Uluslararası altın safran belgesel film festivali 6 eylülde başlayacak

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen festivalin ana teması ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ iken yan teması ise ‘Mahalle Kültürü’ olarak belirlendi. Festivalde gerçekleşecek onlarca etkinlik ve çok sayıda programın hazırlığı devam ediyor. 6- 8 Eylül tarihlerinde bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ yarışması ve ‘Uluslararası Altın Safran Fotoğraf’ yarışma başvuruları da 8 Ağustos 2018 tarihine kadar online olarak internet üzerinden yapılacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer artık belediyeciliğin kültür sanata önem verdiğini belirterek, “Şehir nüfuzla büyümüyor, şehir ne kadar geçmişine sahip çıkabiliyorsa o kadar büyüyor. Dünya Miras listesinde yer alan Safranbolu’ya yakışır bir festivale hazırlanıyoruz” dedi.