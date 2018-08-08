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08 Ağustos 2018 11:10

’Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’ için başvuru süresi uzatıldı

Safranbolu’da Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor.

’Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’ için başvuru süresi uzatıldı

08 Ağustos 2018 11:10


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana teması ile 19. kez kapılarını sanatseverlere açacak olan festivalin bu yıl ki yan teması ise ‘Mahalle Kültürü’ olarak belirlendi.


Fotoğraf alanında jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacak eserler bir yandan kayda alınmaya devam ederken Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Gerek bölgemizden gerek yurtiçi ve yurt dışından gösterilen ilgiye teşekkür ediyoruz. Daha önce Festival Komitesi olarak 8 Ağustos 2018 olarak belirlediğimiz son başvuru tarihini katılımın yoğun olması nedeni ile 10 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatmış bulunmaktayız” denildi.


Her yıl katılımın ve ilginin artarak büyüdüğü festivalde fotoğraf dalında Fotoğraf Sanatçıları Abdurrahman Antakyalı, Çoşkun Aral, Dr. Melih Zafer Arkan, Mustafa Seven Jüri Üyesi olarak görev yapacaklar.




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