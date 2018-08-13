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13 Ağustos 2018 16:21

‘Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’ sona erdi

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile birlikte her yıl düzenlenen Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel eserlerin katılımı ile gerçekleşti.

‘Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’ sona erdi

13 Ağustos 2018 16:21


Kültürel miras ve korumacılık temasıyla alanında tek olan, 6 - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 19’uncu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Altın Safran Fotoğraf Yarışmasında 125 katılımcının 470 eseri jüri tarafından değerlendirildi. Fotoğraf sanatçıları Abdurrahman Antakyalı, Çoşkun Aral, Dr. Melih Zafer Arkan, Mustafa Seven Jüri üyesi olarak görev yaptığı yarışmada geç saatlere kadar değerlendirme yapan jüri üyeleri oldukça zorlandıklarını kaydederken, 30 eser de sergilenmeye değer bulundu.


‘Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’nda Ahmet Fatih Sönmez’in ‘Zorlu Yaşam’ konulu fotoğrafı birinci, Mehmet Aslan’ın ‘Mutluluk Gözyaşı’ konulu fotoğrafı ikinci, Ahmet Fatih Sözmez’in ‘Taze Ot’ konulu fotoğrafı üçüncü olurken, Mehmet Kurdaş ’Safranbolu özel ödülü’nü aldı.




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