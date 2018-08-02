Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları, 10-12 Ağustos tarihleri arasında cuma şehir merkezi, ıhlamur teras ve yazıköy’de yapılacak.

Yenice yarışları , Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında “Yenice MTB Cup S2 ve Yenice Tepe İnişi (MTB Ulusal Downhill)” yarışı olarak yer alıyor. Yenice Mtb Cup Yarışı S-2 olup, Uci ödülleri Büyük Erkek ve Büyük Bayan kategorilerinde verilecek . Yenice MTB Stage Race yarışı Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler, Genç Erkekler ve Genç Bayanlar kategorisinde koşulacak. 10 Ağustos tarihinde Yenice Kaymakamlığı önünden başlayacak olan maraton yarışı Ihlamur Teras da sona erecek. U15 Erkekler, U17 Erkekler, Yıldız Bayanlar ve Master Erkek kategorileri yarış kayıtları 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ihlamur Teras (Yarışma Parkurunda) yapılacak. U15 Erkekler, U17 Erkekler, Yıldız Bayanlar ve Master Erkek kategorileri 12 Ağustos 2018 Pazar günü Olimpik Crosscountry parkurunda tek günlük yarışma da yarışacaklar.

Bu yıl 8’ncisi yapılacak olan bisiklet yarışları ile ilgili açıklama yapan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Her geçen yıl üzerine yeni ivmeler kazandırılan bisiklet yarışlarına bu yıl ilginin çok daha fazla olmasını bekliyoruz. İlçe tanıtımına çok büyük katkı veren bisiklet yarışları, bizim dönemimizde geleneksel bir hal almıştır. Yenice Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği olan başta saygıdeğer Kaymakamımız Muhammet Fatih Demirel olmak üzere, eski Bisiklet Federasyonu Başkanı Ünal Tolun ağabeye ve herkese teşekkür ediyoruz" dedi.