Ünal, “AK Parti’nin yaptığı hizmetler takdirle izlenmektedir”

Düzenlenen iftar programının ardından açıklama yapan Ünal, “AK Parti iktidarımızın İlimize 16 yıldır yapmış olduğu hizmetler orta ve bu da hemşehrilerimiz tarafından takdirler izlenmekte. Hastanesi ile Üniversitesi ile okulları ile yolları ile birçok alanda takdire şayan hizmet ilimize kazandırıldı. Zaten bunu gören kadirşinas hemşehrilerimiz de bizler her girdiğimiz seçimde destekledi ve inşallah 24 Haziran’da yapılacak seçimde de hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de Karabük milletvekili adayları olarak bizleri görevlendirecekler. Hemşehrilerimiz yapılanları görüyor ve bizleri görevlendireceklerine inancım sonsuz” diye konuştu.