Ünal, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Ünal, kentin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek, hedeflerini ve 24 Haziran seçimlerinin önemini halka anlatıyor. Kentin bütün mahallelerini ilçelerini ve beldelerini gezerek, çalmadık kapı, almadık gönül bırakmadan çalışmalarına devam eden Ünal, pazar yerinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Karabük’teki her bölgeye ve herkese ulaşan Ünal, 5000 evler mahallesinde kurulan pazar yerindeki esnafları ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ünal daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Ünal, tek dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu belirterek, “Ankara’da ilimiz menfaatleri için gece gündüz çalışacağız ve eksiklikleri tamamlamak için gayret göstereceğiz. 25 haziran sabahı ülkemiz, güçlü meclis, güçlü devlet ve güçlü Türkiye olarak uyanacaktır” dedi.

Sahurdan sonra Sebze ve Meyve Hal’inde bulunan esnafları, Karabük Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Cuma Kara’yı ziyaret eden Ünal, çalışanlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra programını sona erdirdi.