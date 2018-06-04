Ünal, “Karabük, AK Parti’ye her zaman destek verdi”

Ünal, “Karabük, AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi” dedi.

Sanayi sitesinde esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ünal, Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye destek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “Gerçekten Karabük her zaman AK Parti’ye en güçlü desteği verdi. Hafta sonu da Başbakanımızın katılımları ile mitingimizi gerçekleştirdik. Karabüklü hemşerilerimize yoğun ilgi gösterdikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşkilat kademelerimiz ile çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Karabük’ten yine en güçlü desteği alacağız inşallah.”