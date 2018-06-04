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04 Haziran 2018 19:10

Ünal, “Karabük, AK Parti’ye her zaman destek verdi”

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Cumhur Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Safranbolu Karıt Sanayi esnafla bir araya geldi.

Ünal, “Karabük, AK Parti’ye her zaman destek verdi”

04 Haziran 2018 19:10

Ünal, “Karabük, AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi” dedi.


Sanayi sitesinde esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ünal, Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye destek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “Gerçekten Karabük her zaman AK Parti’ye en güçlü desteği verdi. Hafta sonu da Başbakanımızın katılımları ile mitingimizi gerçekleştirdik. Karabüklü hemşerilerimize yoğun ilgi gösterdikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşkilat kademelerimiz ile çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Karabük’ten yine en güçlü desteği alacağız inşallah.”




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